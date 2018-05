Düsseldorf : Falsche Polizeibeamte rufen wieder an

Düsseldorf In den vergangenen Tagen sind wieder häufig - vorwiegend ältere - Menschen von Betrügern angerufen worden. Insbesondere am Donnerstagabend waren die Betrüger laut Polizei wieder in Aktion. Etliche Betroffene meldeten sich bei der Leitstelle der Polizei und berichteten von diesen Anrufen. Alle taten genau das Richtige: Sie beendeten das Telefonat und informierten die echte Polizei. Die Täter geben vor, von der Polizei zu sein, fragen nach Vermögensverhältnissen und berichten von angeblichen Einbrechern, auf die die Betroffenen achten sollen.

Sie fordern die Angerufenen auf, einem Abholer Geld und Wertgegenstände zur Aufbewahrung bei der Polizei auszuhändigen oder Bargeld auf ein vermeintlich sicheres Konto zu überweisen. Die Polizei rät, nie Fremden oder angeblichen Mitarbeitern der Polizei oder anderen Institutionen Geld oder Wertsachen zu geben. Falls man einen Anruf bekommt, sollte man nach dem Namen und der Dienststelle fragen, auflegen und die 110 wählen.

(fhol)