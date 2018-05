Düsseldorf : Saxofonistin Candy Dulfer spielt Soul, Jazz und Disco

Foto: Carin Verbruggen

Düsseldorf Seit den frühen 1990er Jahren tourt Candy Dulfer durch die Welt mit ihrer eigenen Band Funky Stuff. Ihre Konzerte haben schon das Publikum in den USA, Japan, Südafrika und Europa begeistert - morgen möchte die niederländische Saxophonistin mit ihrem Groove wieder das Jazz-Rally-Konzertzelt am Burgplatz zum Zittern bringen. Candy Dulfer stand bereits im Alter von sieben Jahren das erste Mal auf einer Bühne und trat später mit Stars wie Prince, Dave Stewart ("The Eurythmics"), Maceo Parker, Lionel Richie und Van Morrison auf. Ihr aktuelles Album "Together" ist eine Mischung zahlreicher musikalischer Genres mit Einflüssen von Jazz, Disco, Soul, Dance und R&B, zusammengestellt in ihrem eigenen Sound. Das Konzert bei der Jazz Rally beginnt morgen um 20.30 Uhr.

Alle andere Termine, Künstlernamen und deren Auftrittsorte der Jazz Rally sind aufgelistet im Internet unter www.duesseldorfer-jazzrally.de. Wer aber flexibel ist und neugierig, hier ein Tipp: Einfach heute oder morgen ab Mittag in die Düsseldorfer City fahren und losgehen. Es gibt so viel Musik, dass es eigentlich an fast jeder Ecke etwas zu hören und zu sehen gibt.

