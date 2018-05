Düsseldorf: Lang, aber nicht langweilig

Düsseldorf Im Tanzhaus feierte das Choreografen-Duo Billinger und Schulz Premiere mit einer vierstündigen Performance.

Verantwortlich für diesen ungewöhnlichen Abend zeichnet das Düsseldorfer Choreografen-Duo Verena Billinger und Sebastian Schulz. Dem aktuell im Tanzhaus vorgestellten letzten Teil ihrer langfristig angelegten Trilogie "Unlikely creatures" gaben sie den Titel "us hearing voices". Hier erlebt man verschiedene Zukunftswelten, letztlich Dystopien einer kommenden Gesellschaft. Zunächst das Jahr 2300 mit einer von der Klimakatastrophe heimgesuchten Erde: Vor der Hitze und den Überflutungen anderer Kontinente sind die Menschen in den Norden geflüchtet. Vor allem nach Grönland, das jetzt etliche Millionen Bewohner zählt. Die neue grüne Idylle mit herrlicher Blumenpracht, rauschenden Wasserfällen und Vogelgezwitscher scheint ein echtes Paradies zu sein. Von ihrem zentralen Bühnenpodest blicken die Zuschauer und ein Kameramann auf spielende Kinder und fleißige Erwachsene. Letztere treiben Sport oder bauen weiter an ihrer schönen neuen Welt. Elf Tänzer und Performer haben den Saal in Beschlag genommen. Alles läuft in geordneten Bahnen, bis sich das Bild ändert. Donnergrollen übertönt plötzlich das rauschende Wasser. Auf den ringsum platzierten Bildschirmen zerfleischen Raubtiere ihre Beute und, kaum fassbar, Kinder steinigen Kinder. In Billingers und Schulz' Vision der Zukunft beherrschen Verhaltens-Atavismen den Menschen und holen ihn immer wieder ein.