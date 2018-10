Fortuna Düsseldorf gewinnt Testspiel gegen Hilden

Hilden Fortuna hat das Testspiel beim Oberligisten VfB Hilden klar gewonnen. Besonders für einen Düsseldorfer war das Spiel aber keines wie jedes andere.

Für Aymen Barkok war der Test am Donnerstagabend beim Oberligisten VfB Hilden mehr als nur ein Freundschaftsspiel während einer Länderspielpause. Der 20-Jährige verstand seinen 90-minütigen Einsatz beim 5:1 (3:0)-Sieg als Härtetest vor der mit Spannung erwarteten Partie bei Eintracht Frankfurt in acht Tagen. Nichts würde sich der gebürtige Frankfurter derzeit mehr wünschen, als ausgerechnet in der Commerzbank-Arena bei „seiner“ Eintracht zum ersten Mal im 18er-Kader der Fortuna zu stehen. Und das merkte man seinem Auftritt im Stadion am Bandsbusch deutlich an. Konzentiert und mit großem Ehrgeiz agierte Barkok, sprühte im Mittelfeld des Bundesliga-Neulings nur so vor Spiellaune.