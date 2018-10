Fortuna Düsseldorf: Robert Schäfer mit Arbeitsauftrag für Friedhelm Funkel

Düsseldorf Robert Schäfer hat eine Zwischenbilanz zur bisherigen Saison von Fortuna Düsseldorf gezogen. Der Vorstandschef ist zufrieden, nimmt aber den Trainer in die Pflicht.

Schäfer über den Ruf nach einem hauptamtlichen Manager „Das ist respektlos gegenüber unseren erfolgreichen Strukturen. Erich Rutemöller engagiert sich für Fortuna in einem außergewöhnlichen Maß und hat das in der ersten Liga intensiviert. Wir sind mit Erich Rutemöller, Uwe Klein und Robert Palikuca aufgestiegen. Diese Struktur funktioniert sehr gut. Wir gehen einen eigenen Weg. Wenn wir den ohne Not ändern würden, wären wir mit dem Klammerbeutel gepudert. Es wurde mit den vorhandenen finanziellen Mitteln hervorragende Arbeit geleistet. Wir halten die Augen aber offen. Wenn sich eine Konstellation ergibt, die uns weiterbringt, werden wir sie auch nutzen. Eine interne Lösung ist jedenfalls keine Alternative.“

Schäfer über die Zuschauerauslastung in der Arena „Jeder der am Samstag im Stadion war, hat gesehen, dass Düsseldorf eine Fußballstadt ist. Die Unterstützung unserer Zuschauer ist toll, die Auslastung ist gut. Wir werden aber in Zukunft noch aktiver kommunizieren, um noch mehr Zuschauer in die Arena zu bekommen. Ich verstehe, dass Friedhelm Funkel sich noch mehr Zuschauerzuspruch gewünscht hätte, aber es ist sehr gut so, wie es ist. Wer nach Düsseldorf zieht, hat keine Verpflichtung, zur Fortuna zu gehen – auch wenn wir uns das natürlich wünschen. Wir sind da schon in der Bringschuld. Wir müssen einfach so gut Fußball spielen, dass man gar nicht mehr an uns vorbeikommt.“