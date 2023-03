Eingebung beim Zahnarzt Tedesco soll neue Gold-Generation in Belgien formen

Die Euro als Aussicht habe bei seiner Entscheidung aber „eher sekundär“ eine Rolle gespielt. „Es ist nicht so, dass ich gesagt habe: Da steht eine EM in Deutschland an, da muss ich zusehen, dass ich irgendwo Nationaltrainer werde“, sagt er: „Ganz und gar nicht. Es ist eine schöne Geschichte, aber bis dahin ist es auch noch ein langer Weg.“ Österreich mit Trainer Ralf Rangnick, Schweden, Estland und Aserbaidschan sind die Gegner in der Qualifikation, der Start war mit dem 3:0 in Schweden am Freitag verheißungsvoll.