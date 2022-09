Testspiel in Düsseldorf : Kamada schießt Japan zum Sieg gegen die USA

Testspiel in Düsseldorf

Düsseldorf Bei einem Testspiel in Düsseldorf hat die japanische Fußball-Nationalmannschaft mit 2:0 gegen die USA gewonnen. Bei der WM in Katar wird Japan ein Gruppengegner der deutschen Mannschaft sein.

Daichi Kamada hat den deutschen WM-Gruppengegner Japan zum Testspiel-Sieg gegen die USA in Düsseldorf geführt. Der Fußball-Profi von Eintracht Frankfurt erzielte beim 2:0 (1:0) den Führungstreffer (24.) für die Asiaten, Kaoru Mitoma (88.) traf spät zur Entscheidung.

Die Japaner, am 23. November erster Gegner der DFB-Elf in Katar, zeigten sich spielfreudig und hatten mit Maya Yoshida (Schalke) und Wataru Endo (Stuttgart) zwei weitere Bundesliga-Profis in der Startaufstellung. Der Gladbacher Ko Itakura fehlte verletzt und verfolgte die Partie von der Tribüne aus.