Traum vom nächsten Sommermärchen Diese beiden Fortunen sind bei der EM im eigenen Land dabei

Es ist das Schaulaufen der besten europäischen Nationalmannschaften. Ab dem 14. Juni wird die Europameisterschaft in Deutschland ausgetragen. Mit Ausnahme von Gelsenkirchen finden die EM-Spiele in den neun größten Städten Deutschlands statt. Kurios: In fast der Hälfte der Städte (Berlin, Hamburg, Gelsenkirchen und Düsseldorf) werden die Partien in einem Zweitliga-Stadion ausgetragen.