„Das wäre etwas Außergewöhnlich“ Ex-Gladbacher Strasser hofft auf EM-Ticket für Luxemburg

Der langjährige Bundesliga-Legionär Jeff Strasser fiebert auf eine mögliche EM-Premiere seiner Heimatnation Luxemburg hin. „Es wäre eine riesengroße Begeisterung. Die gibt es heute schon. Aber die wäre natürlich noch größer, wenn eine Teilnahme gelingen sollte. Das wäre etwas Außergewöhnliches“, sagte Strasser der Deutschen Presse-Agentur. Luxemburg gastiert am Donnerstag (18 Uhr) in den EM-Play-offs in Georgien. Mit einem Sieg und einem weiteren Erfolg am kommenden Dienstag gegen Griechenland oder Kasachstan wäre die Qualifikation perfekt.