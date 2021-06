Englands Alan Ball : Der ungerühmte Vorbereiter des Wembley-Tors

Düsseldorf Alan Ball ist in der Geschichte um das Wembley-Tor von 1966 nur eine Randnotiz. Anders als Torschütze Geoffrey Hurst wurde er nicht geadelt. Doch ohne ihn wäre der Treffer gar nicht erst gefallen.

Geoffrey Hurst hat das berühmteste Nicht-Tor der Fußball-Geschichte geschossen. Am 30. Juli 1966 im Londoner Wembley-Stadion, vor den Augen der Queen und fast 100.000 anderen Menschen, gegen Deutschland und aus deutscher Perspektive. Denn er selbst und alle anderen Engländer würden schwören, dass der Ball, der von der Querlatte des deutschen Tores auf den Boden prallte, definitiv vollumfänglich die Torlinie überschritten hat.

Es war das Tor, das den Weg der Engländer zu ihrem einzigen Titel ebnete, dem WM-Sieg eben, und auf gewisse Weise nahm der Schweizer Schiedsrichter Gottfried Dienst an jenem Tag auch noch die VAR-Debatte vorweg, weil er zunächst auf Eckball und erst nach dem Hinweis seines russischen Linienrichters Tofiq Bahramov dann doch entschied, dass es nun 3:2 für die Briten stehe. Hurst legte später noch das 4:2 nach, es war sein dritter Treffer an diesem Tag, weswegen er als bislang einziger Hattrick-Produzent in die Geschichte der WM-Endspiele seinen Platz hat.