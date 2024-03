Playoffs in Kriegszeiten Emotionale Spiele für Israel und die Ukraine

Der letzte Satz sollte die Gemüter vor dem Playoff-Spiel zur EM zwischen Hareides Isländern und Israel am Donnerstag (20.45 Uhr) etwas beruhigen. Der norwegische Fußball-Veteran hatte sich zuvor ungewöhnlich offen zur Teilnahme des Gegners an der Qualifikation geäußert. Am liebsten würde er nicht gegen Israel spielen. „Aufgrund dessen, was in Gaza geschieht und aufgrund dessen, was sie Frauen, Kindern und anderen unschuldigen Zivilisten angetan haben“, sagte Hareide.