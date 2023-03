EM-Qualifikation kompakt Kuntz startet mit Zittersieg - Steffen mit 29-Minuten-Hattrick

Unterdessen hat der ehemalige Bundesliga-Profi Renato Steffen die Schweiz mit einem Hattrick in der ersten halben Stunde zum Auftaktsieg in der EM-Qualifikation geführt. Der 31-Jährige, der im vergangenen Sommer vom VfL Wolfsburg zum FC Lugano gewechselt war, traf am Samstag beim 5:0 (3:0) der Schweizer über Belarus in weniger als 30 Minuten gleich dreimal.