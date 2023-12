Korschenbroicher feiern Goldene Hochzeit Ein gemeinsames Leben voller Musik und weiter Reisen

Begonnen hat für Marlis und Andreas Jörke alles im gemeinsamen Stammlokal „Underground“ in der Mönchengladbacher Altstadt. Dort trafen sie sich das erste Mal und es war gleich um Andreas geschehen. Allzu gerne bot er an, sie später nach Hause zu fahren, was Marlis dankbar annahm. Eine gute Entscheidung, da aus den beiden daraufhin erst ein Liebes- und am 21. Dezember 1973 schließlich ein Ehepaar wurde. Andreas war als Speditionskaufmann bei einem großen Unternehmen beschäftigt, Marlis war zuletzt als Dozentin an einer Wirtschaftsschule tätig. Mit den beiden freuen sich auch die zwei Söhne, Schwiegertöchter und fünf Enkelkinder über das goldene Ehejubiläum.