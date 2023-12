Wahrzeichen von Düsseldorf Die Johanneskirche hat wieder eine Turmspitze

Vielleicht findet sich die ja aber in einem anderen Teil des Turms, der nun bis Mai Schritt für Schritt mit etwa 500 Quadratmetern Kupferblech wieder ausgekleidet wird. In den kommenden Jahren dürfte die Turmspitze daher vor allem in den sonnenreichen Sommermonaten kupfergolden erstrahlen. Wie lange es dauert, bis sich die charakteristisch-grüne Patina-Schicht auf dem Kupfer gebildet hat, hänge jedoch von den Witterungsverhältnissen ab. „Das dauert aber sicherlich noch ein paar Jahre“, versichert Rainer Schüpphaus, Sachverständiger und Betreuer der Arbeiten am Turmhelm.