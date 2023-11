Nach Sieg gegen Moldau Tschechiens Nationaltrainer tritt trotz EM-Ticket zurück

Tschechien hatte sich mit dem 3:0-Heimsieg am Montagabend gegen die Republik Moldau den zweiten Platz der Qualifikationsgruppe E und damit das direkte Startrecht bei der WM gesichert. Silhavy hatte das Team bei der vergangenen Europameisterschaft 2021 bis ins Viertelfinale geführt, stand wegen einiger schwächeren Leistungen in der Qualifikation zuletzt aber in der Kritik.