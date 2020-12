Champions League : Ronaldo gewinnt Duell mit Messi

Rom Cristiano Ronaldo hat das Duell mit Lionel Messi klar für sich entschieden. Juventus Turin gewann beim FC Barcelona am Dienstagabend 3:0. Die Spieltags-Zusammenfassung.

Die abschließenden Gruppenspiele am Dienstagabend in der Champions League sind von einem angeblichen rassistischen Zwischenfall überschattet worden. Die Partie zwischen Paris St. Germain und Istanbul Basaksehir wurde beim Stand von 0:0 zunächst unterbrochen, nachdem der rumänische Vierte Offizielle den Assistenztrainer Basaksehirs beleidigt haben soll. Auch nach 90-minütiger Spielpause war zunächst unklar, ob das Spiel wieder angepfiffen wird. Erst am späten Dienstagabend gab es eine offizielle Mitteilung der Europäischen Fußball-Union. Die Partie soll am Mittwoch um 18.55 Uhr nachgeholt werden.