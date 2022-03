Rückzug von ETTU-Chef Lewitin : Tischtennis-Klub Borussia Düsseldorf will Champions-League-Finale boykottieren

Tischtennis-Klub Borussia Düsseldorf will Champions-League-Finale boykottieren

Köln Der russische Präsident des Tischtennis-Verbandes ETTU, Igor Lewitin, ist auf Druck mehrerer Nationalverbände zurückgetreten. Derweil kündigte der deutsche Spitzenklub Borussia Düsseldorf einen Boykott für ein mögliches Champions-League-Finale gegen einen russischen Verein an.

Der Russe Igor Lewitin ist beim europäischen Tischtennis-Verband ETTU wegen des Angriffskrieges seines Heimatlandes gegen die Ukraine zurückgetreten. Das gab die ETTU am Mittwoch nach einer unter dem Druck mehrerer Nationalverbände wie dem Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) einberufenen Dringlichkeitssitzung des Exekutivkomitees bekannt. Bis auf Weiteres führt der stellvertretende Präsident Pedro Miguel Moura (Portugal) den Verband.

Der 70 Jahre alte Ex-Militär war vor rund eineinhalb Jahren an die ETTU-Spitze gewählt worden. Seit dem Amtsantritt von Russlands Ex-Verkehrsminister hatte sich die Finanzsituation des Kontinentalverbandes erheblich verbessert – durch zahlreiche neue Sponsorenverträge vorrangig mit russischen Unternehmen. Der im ukrainischen Odessa geborene Berater von Russlands Staatspräsident Wladimir Putin wird vorerst auch seine Aufgaben im Kontinental-Rat des Weltverbandes ITTF nicht ausüben.

Weiter offen ist der weitere Saisonverlauf in den beiden Champions Leagues. Zwar wurde das entscheidende Halbfinal-Duell im Herren-Wettbewerb zwischen den russischen Klubs Fakel Orenburg mit dem deutschen Olympia-Dritten Dimitrij Ovtcharov und UMMC Jekaterinburg wegen des Kriegs schon auf April verschoben, doch Titelverteidiger Borussia Düsseldorf um Rekordeuropameister Timo Boll kündigte schon vor seinem Semifinal-Rückspiel am Donnerstag gegen Vorjahresfinalist 1. FC Saarbrücken (Hinspiel: 3:0) für den Fall des erneuten Endspieleinzugs einen Boykott der Finals an.