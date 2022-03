Düsseldorf Timo Boll hat durch Borussia Düsseldorfs Titelgewinn seinen Champions-League-Rekord verbessert – und leidet dennoch mit seinem vom Krieg betroffenen Nationalmannschafts-Kollegen Dimitrij Ovtcharov.

Timo Boll tanzte nach Borussia Düsseldorfs erneutem Triumph in der Tischtennis-Champions-League mit seinen Kollegen erfolgserprobt Ringelreigen. Doch besonders beim Gedanken an den Krieg in der Ukraine vermochte der 40-Jährige keine Feierlaune empfinden.

Aufgrund der bizarren Umstände vermisste Boll die ausgefallene Siegerzeremonie oder den Goldkonfetti-Regen bei der Pokalübergabe auch gar nicht. "Im Spiel war eigentlich das Schönste, nicht wie sonst den ganzen Tag Nachrichten hören zu müssen, sondern abzuschalten und in einem Tunnel wieder in eine kleine, heile Welt zu kommen."

In der brutalen Wirklichkeit leidet Boll mit seinem im Kriegsgebiet geborenen Nationalmannschaft-Kollegen Dimitrij Ovtcharov. "Dima geht es nicht gut, weil seine Oma in der Ukraine wohl noch festsitzt. Dass er außerdem nicht weiß, wie es nun in Orenburg weitergeht, ist für ihn momentan überhaupt nicht wichtig", so Boll.