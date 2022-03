Hinspiel im Pokal-Halbfinale : Juventus siegt dank spätem Eigentor in Florenz

Florenz Juventus Turin gewinnt das Halbfinal-Hinspiel bei der AC Florenz knapp mit 1:0. Der Siegtreffer für den Titelverteidiger und Rekordsieger fällt erst in der Nachspielzeit.

Juventus Turin darf auch in einer schwierigen Saison auf den nächsten Triumph in der Coppa Italia hoffen. Der Titelverteidiger und Rekordsieger gewann das Halbfinal-Hinspiel bei der AC Florenz schmeichelhaft mit 1:0 (0:0) und erarbeitete sich eine gute Ausgangsposition für das entscheidende Heimspiel am 20. April. Juventus, das in der Serie A als Vierter recht deutlich hinter der Spitze liegt, hat Italiens Fußball-Pokal bislang 14-mal gewonnen.