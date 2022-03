Tischtennis Champions League : Halbfinale zwischen Düsseldorf und Saarbrücken könnte schon das Finale sein

Düsseldorf Nach dem Ausschluss der russischen Klubs Orenburg und Jekaterinburg spielen nur noch die deutschen Vertreter Borussia Düsseldorf und der 1. FC Saarbrücken in der Königsklasse. Das könnte Folgen für die Gesamtwertung des Wettbewerbs haben.

Endlich ist man sich auch im nationalen und internationalen Tischtennis einig. „Russland und Belarus brechen mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine das Völkerrecht und verletzen damit auf brutale Weise auch die Gemeinschaft und die Werte des Sports. Dagegen müssen wir als Sportverband ein eindeutiges Zeichen setzen“, sagte Claudia Herweg, die Präsidentin des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB). „Unsere Solidarität und unser Mitgefühl gelten den Menschen in der Ukraine.“ Und der bundesdeutsche Top-Klub im internationalen Spielgeschehen, die Borussia, hatte klar gemacht, dass sie nicht zum Finalspiel der Champions League antreten würde, denn da wäre es entweder gegen Fakel Gazproma Orenburg oder den TTSC UMMS aus Jekaterinburg, also gegen ein russisches Team, gegangen. Neben der Borussia hatte auch der zweite deutsche Champions-League-Halbfinalteilnehmer, der 1.FC Saarbrücken TT, den Finalverzicht erklärt. „Für uns war ganz schnell klar, dass wir angesichts der Situation in der Ukraine nicht gegen eine russische Mannschaft spielen werden“, sagt Borussia-Manager Andreas Preuß. „Darüber habe ich auch mit den Saarbrückern gesprochen. Ich habe mit FC-Organisationsleiter und Vorstandsmitglied Erwin Berg telefoniert und wir sind uns einig: ein deutscher Vertreter wird nicht zum Champions-League-Finale antreten.“