Champions-League-Partie in Paris unterbrochen : Vierter Offizieller soll Basaksehir-Betreuer rassistisch beleidigt haben

Champions-League-Partie in Paris unterbrochen

Heftige Diskussionen in Paris. Das Spiel zwischen Paris und Basaksehir Istanbul ist nach einem rassistischen Vorfall unterbrochen worden. Foto: AFP/FRANCK FIFE

Paris Eklat bei der Champions-League-Partie Paris St. Germain gegen Istanbul Basaksehir. Der vierte Offizielle soll einen Betreuer der Türken rassistisch beleidigt haben. Die Spieler beider Teams verließen daraufhin den Platz, die Partie wurde unterbrochen.

Nach 22:30 Minuten verließen beide Mannschaften im Pariser Prinzenpark geschlossen das Feld. In der 14. Minute hatte das Schiedsrichtergespann den Basaksehir-Assistenzcoach Pierre Webo wegen unsportlichen Verhaltens auf die Tribüne geschickt. Bei diesem Vorgang soll das Wort "negro" gefallen sein, dies warfen die Istanbul-Offiziellen dem rumänischen Schiedsrichter lautstark vor. Über die Außenmikrofone im Stadion war die Äußerung deutlich zu hören.

✊🏻✊🏿 NO TO RACISM | #Respect pic.twitter.com/Ic1BzfANoi

Minutenlang diskutierten Spieler beider Teams am Spielfeldrand mit den Schiedsrichtern und gingen dann in die Kabinen. Webo und auch Ex-Bundesliga-Profi Demba Ba waren anschließend zu hören, wie sie lautstark darauf hinwiesen, dass die Schiedsrichter bei einem weißen Spieler auch nicht „der Weiße“ gesagt hätten, um diesen zu identifizieren. Ob die Partie abgebrochen oder fortgesetzt werden sollte, war zunächst unklar. Basaksehir twitterte das Logo der Uefa-Kampagne „No to Racism - Respect“.