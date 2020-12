Haaland fehlt, vorsichtige Entwarnung bei Hummels : Gedämpfte Freude beim BVB über Achtelfinal-Einzug

Dortmund Torgarant Erling Haaland wird bis Jahresende fehlen, Abwehrchef Mats Hummels droht ein längerer Ausfall. Die anhaltende Terminhatz forderte beim BVB ihren Tribut. Deshalb ist die Freude über den Achtelfinal-Einzug in der Champions League gedämpft.

Sorgen um die Verletzten, Ärger über den Elfmeterpfiff - der vorzeitige Einzug ins Achtelfinale der Champions League wurde beim BVB nicht ausgelassen bejubelt. Gestützt auf zwei Betreuer humpelte Mats Hummels nach dem 1:1 (1:0) gegen Lazio Rom Richtung Kabine. Ein Ausfall des Abwehrchefs würde den BVB schwer treffen - zumal mit Erling Haaland schon ein weiterer Schlüsselspieler wochenlang fehlt. „Wir hoffen, dass es nur ein dicker Schlag auf den Fuß war und keine Bänder in Mitleidenschaft gezogen worden sind“, sagte Sportdirektor Michael Zorc in Erwartung der Diagnose bei Hummels am kommenden Tag. Noch in der Nacht sagte Hummels in einer Instagram-Story, dass es „nicht allzu schlimm aussieht“, er aber weitere Untersuchungen am Donnerstag abwarten müsse, fügte aber hinzu: „Es sieht so aus, als wäre ich sehr, sehr bald wieder auf dem Platz.“