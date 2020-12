Real Madrid unterliegt Donezk erneut : Zidane denkt nicht an Rücktritt trotz drohendem Champions-League-Aus

Kiew Real Madrid droht nach der erneuten Niederlage gegen Schachtjor Donezk in der Champions League das Aus. Trainer Zinedine Zidane denkt aber nicht an einen Rücktritt.

Zinedine Zidane hat nach dem überraschenden 0:2 von Real Madrid gegen Schachtjor Donezk und dem drohenden Champions-League-Aus schon in der Gruppenphase einen Rücktritt als Trainer ausgeschlossen. „Ich werde nicht zurücktreten, ganz und gar nicht. Wir werden weitermachen“, sagte Zidane nach Angaben der Klub-Homepage bei der Pressekonferenz nach der Partie in der Ukraine am Dienstagabend. „Wir müssen diese Situation durchstehen, denn es ist eine Pechsträhne, und es ist wahr, dass unsere Ergebnisse nicht gut sind. Aber wir werden weiterhin hart arbeiten und an das glauben, was wir tun.“