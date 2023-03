Trainerauswahl in der Bundesliga Vereine setzen auf die üblichen Verdächtigen

Im Endeffekt könnte man meinen, dass die Auswahl eines Trainers nach dem Prinzip eines Kartenspiels erfolgt: Es gibt ein Kartendeck mit allen verfügbaren Fußballtrainern, aufgeteilt auf mehrere Stapel. Wer seinen Trainer entlässt und seine Karte wieder in den Stapel legt, zieht eine neue Karte. Die Qualität und die finanziellen Möglichkeiten des Vereins entscheiden, aus welchem Stapel gezogen werden darf. Dieses Spiel geht bis runter in die Kreisliga. Wer es einmal geschafft hat, in irgendwelchen Gefilden arbeiten zu dürfen, wird dort auch immer wieder einen neuen Verein finden. Gemischt werden diese Stapel äußerst selten. Mit Verlassen des Vereins entscheiden die Leistungen des Trainers, in welchen Stapel er zurückgelegt wird.