Ex-Bayern-Trainer So witzig reagiert ein Fortuna-Fan auf Nagelsmann-Aus

Mit Bezug auf die nun notwendige Neubesetzung des Trainerpostens in München twitterte der Nutzer „@Schwertfisch81“: „Dumm gelaufen, FC Bayern. Unser Coach hat gerade erst verlängert und da reichen keine 20 Millionen. Naja, passiert.“ Unter diese Worte packte er ein sogenanntes Gif, das Fortuna-Trainer Daniel Thioune mit einer beruhigenden Geste zeigt. Der 48-Jährige kommt also nicht als Nagelsmann-Nacherfolger in Frage – natürlich ist das alles mit einer gehörigen Portion Humor zu verstehen.