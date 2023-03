Münchner Trainerbeben Flick „sehr überrascht“ von Nagelsmann-Aus bei Bayern

Und doch ist er gescheitert. Als Kimmich sprach, hatten die Bosse an der Säbener Straße längst den Daumen gesenkt. Nagelsmann sollte das Aus nach nur 631 Tagen am Nachmittag noch einmal persönlich mitgeteilt werden, obwohl es längst überall in den Zeitungen und im Netz stand - inklusive Nachfolgeregelung.