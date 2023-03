Lob von Aytekin Bundesliga-Profis Stach und Petersen überzeugen als Schiedsrichter

Bis zum Jahresende will der Verband mit verschiedenen kleineren und größeren Maßnahmen das Thema öffentlich in den Mittelpunkt rücken und Verbesserungen einleiten. „Wir wollen damit darauf aufmerksam machen, dass wir viele Schiedsrichter verloren haben und es bereits viele Spiele gibt, die in Gänze ohne einen Schiedsrichter gespielt werden müssen“, erklärte Ronny Zimmermann, DFB-Vizepräsident für Amateurfußball.