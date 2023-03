London oder Madrid? Diese Klubs haben offenbar Interesse an Nagelsmann

Bei den Spurs steht Teammanager Antonio Conte (53) zur Disposition. Der Italiener hatte am vergangenen Wochenende harte Kritik an seinen Profis geübt, Auslöser war ein 3:3 beim Tabellenschlusslicht FC Southampton. Contes Vertrag läuft am 30. Juni aus, die Spurs haben von ihrer Option zur Verlängerung bislang keinen Gebrauch gemacht. Für Tottenham spielen Stars wie Harry Kane, Heung-Min Son, Ivan Perisic oder Richarlison.