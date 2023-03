FC Bayern München Diese Krisenherde führten zum Nagelsmann-Aus

Aktuell ist der FC Bayern eigentlich auf Kurs. Im DFB-Pokal hielt sich die Nagelsmann-Elf bisher schadlos, auch in der Champions-League ist die Mannschaft bisher von Sieg zu Sieg geeilt und zeigte zuletzt gegen Paris Saint-Germain vor allem dank taktischer Kniffe Nagelsmanns hervorragende Leistungen. In der vergangenen Saison war das jedoch anders: In der Königsklasse unterlag der FCB dem Underdog Villareal im Viertelfinale, im DFB-Pokal ein peinliches 0:5 in der 2. Runde gegen Borussia Mönchengladbach. In der Champions-League warten nun mit Manchester City der Top-Favorit und Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola auf die Bayern, im Halbfinale der Gewinner des Duells Chelsea gegen Real Madrid.