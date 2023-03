Wirbel um Bayern München Mitleid passt nicht zu Nagelsmanns Aus

Mit der Freistellung von Julian Nagelsmann als Trainer des FC Bayern München ist es wie mit so vielen Neuigkeiten unserer Zeit. Die reine Nachricht wird schnell abgelöst von zahlreichen Metaebenen. Im Fall Nagelsmann betreffen diese die Frage nach der generellen Strategie der Münchner, das offensichtliche Versagen der Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic sowie die verbrannten zig Millionen Euro an Ablöse und Abfindung für Nagelsmann. Nur auf eine Metabene dieses Themas gehört bitte schnell wieder der Deckel drauf: die menschelnde. Denn Mitleid muss niemand haben mit Julian Nagelsmann – egal, wie die Freistellung am Ende abgelaufen ist. Wer im Haifischbecken Profifußball mitschwimmen will, darf nicht auf Empathie hoffen, wenn er gefressen wird.