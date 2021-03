Gladbach kann in England spielen : RB Leipzig ärgert sich über Borussias Quarantäne-Regelung

Leipzig/Mönchengladbach Nachdem Borussia das Heimspiel gegen Manchester City in Budapest austragen musste, kann der Klub das Rückspiel in England bestreiten - einer Quarantäne-Regelung der Stadt Mönchengladbach sei Dank. RB Leipzig fühlt sich deshalb ungerecht behandelt.

RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hat mit Unverständnis auf die unterschiedliche Handhabung von Einreisebestimmungen in der Champions League reagiert. Während Leipzig sein Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gegen Liverpool aufgrund der Corona-Beschränkungen des Bundes für Großbritannien in Budapest bestreiten muss, darf Borussia Mönchengladbach kommende Woche zu Manchester City reisen.

„Ich bin schon etwas verwundert, dass das in Nordrhein-Westfalen möglich ist. Das habe ich auch gegenüber der Politik und unserem Ministerpräsidenten zum Ausdruck gebracht. Aber so geht es wohl gerade vielen Menschen in Deutschland: In einem Gebiet gelten für die Bürger andere Corona-Regeln als in einem anderen“, sagte Mintzlaff der „Bild“.