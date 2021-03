Stimmen zu Borussias 0:1 : Eberl bleibt standhaft, Sommer vermisst die Power

Mönchengladbach Manager Max Eberl bleibt in der Trainerfrage standhaft. Derweil gab Torwart Yann Sommer nach dem 0:1 einige Faktoren an, die dem Gladbacher Spiel aktuell abgehen.

Der Torwart, der vor dem 0:1 Moussa Diabys Schuss noch glänzend reagierte, dann aber beim Nachschuss von Patrik Schick machtlos war, fasste zusammen, was ihm fehlt am Spiel seines Teams. „Wir erspielen uns keine wirklich gefährlichen Situationen. Es reicht nicht, um wirklich Power zu erzeugen. Die Gegner sind dafür sehr effizient. Damit müssen wir als Mannschaft umgehen, den Kopf hochnehmen. Aber ich wünsche mir wieder mehr Leichtigkeit in unserem Spiel“, sagte Sommer. „Ich weiß, was im Team drinsteckt, es kann nur besser werden.“