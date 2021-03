Borussias U23 verliert : Vogel nennt die Gründe für das 0:2 beim 1. FC Köln

Mönchengladbach Borussias Mönchengladbachs U23 fällt das Torschießen aktuell schwer. Das zeigte sich auch beim 0:2 des Regionalliga-Team bei der Reserve des 1. FC Köln. Entsprechend unzufrieden war Trainer Heiko Vogel nach dem Spiel.

Nach der Niederlage gegen Alemannia Aachen vor Wochenfrist hat Borussias U23 am Samstag auch bei der Zweitvertretung des 1. FC Köln keine Punkte geholt. Beim rheinischen Rivalen unterlag das Team von Heiko Vogel mit 0:2 und zeigt derzeit ein Problem, dass aktuell ein wenig parallel zu Borussias Profis verläuft: Das Toreschießen fällt dem Team schwer.

„Ich will nicht sagen, dass wir ein überragendes Spiel gemacht haben. Wir können besser Fußball spielen. Aber wir haben vier Großchancen gehabt, dann muss man eben auch mal ein Tor machen“, betont der Coach. Dass es den Borussen dabei generell an dem Stürmer fehlt, der es am Ende der Saison sicher auf einen deutlich zweistelligen Torwert bringt, ist indes keine gänzlich neue Erkenntnis.