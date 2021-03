Bundesliga : 0:1 gegen Bayer – Roses Gladbacher verlieren weiter

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach rutscht immer tiefer in die Krise: Gegen Bayer Leverkusen gab es die vierte Heim-Niederlage. Bayer machte dagegen mit dem 1:0-Sieg Boden im Europarennen gut.

Borussia Mönchengladbach rutscht immer tiefer in die Krise: Das 0:1 gegen Bayer Leverkusen war die fünfte Pflichtspielniederlage in Folge. Während Bayer Leverkusen dank des Treffers von Patrik Schick ein wichtiger Befreiungsschlag im Rennen um die Europaplätze gelang, gleiten die Gladbacher immer weiter ins Mittelmaß ab.

Rose baute sein Team im Vergleich zum 0:1 im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Dortmund schon gezwungenermaßen um. Kapitän Lars Stindl fehlte gelbgesperrt, Christoph Kramer und Jonas Hofmann waren angeschlagen. So bildeten wie erwartet Denis Zakaria und Florian Neuhaus die Doppelsechs, davor übernahm Hannes Wolf den Job von Stindl und auf rechts spielte Valentino Lazaro anstelle von Hofmann.

Es galt, die fehlende Spielkultur aufzufangen, für die normalerweise Stindl und Hofmann zuständig sind. Da waren Wolf und Neuhaus gefragt, doch es kam zu wenig. Zudem sollten die bei Ballbesitz vorgeschobenen Außenverteidiger Stefan Lainer und Ramy Bensebabini Leverkusen unter Druck setzen. Erstmal jedoch gab es nicht viel auszurichten für die Offensive, denn die Gladbacher waren kaum in Ballbesitz. Bis zu 75 Prozent standen in der Statistik für das Gästeteam zu Buche, Bayer drückte und drückte, kam zwar immer wieder auch im Gladbacher Strafraum an, ohne jedoch klare Abschlüsse zu produzieren.