Letzte Einheit vor Weihnachten Borussias Trainer Farke zieht vor der Trainingspause ein positives Zwischenfazit

Er selbst ist die Freizeit über die Feiertage gar nicht mehr gewohnt, da er in seinen Jahren in Norwich den vollen Terminkalender der Engländer kennengelernt hat – inklusive des „Boxing Day“ am zweiten Weihnachtstag. „In England ist es schon speziell. In meinem ersten Jahr haben wir neun Spiele in 21 Tagen absolviert, waren am 23., 26. und 29. Dezember sowie am 1. Januar im Einsatz“, sagte Farke, der nun auch die Zeit mit der Familie genießen will. „Aber am Boxing Day werde ich wohl auch ein bisschen Fußball auf der Couch schauen“, fügte er hinzu.