Live-Aufnahme Ein Fohlenfutter-Podcast mit Bernd Krauss und 30 Gästen

Eine Premiere war es nicht und trotzdem das erste Mal. Eine Live-Aufnahme des Fohlenfutter-Podcasts gab es schon, das war im Oktober im Café der Düsseldorfer Stadtbibliothek im Rahmen des Podcast-Tages der Rheinischen Post. Am Freitag nun gab es die erste Live-Aufnahme in Mönchengladbach, der Stadt, in der das Hauptsujet dieses Podcasts beheimatet ist: Borussia.