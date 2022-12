Radio Rakete Malerin Hilde Weyler lädt zum Klassik-Café ein

Einer der bedeutendsten Tenöre aller Zeiten ist Thema in der neuesten Ausgabe des Klassik Cafés von Hilde Weyler am kommenden Sonntag, 18. Dezember, 16 Uhr. Im Gespräch mit Radio-Rakete-Moderatorin Mary Zechel widmet sich die Monheimer Malerin Luciano Pavarotti und seiner Musik, teilt Pia Mahr, Sprecherin der Stadt Monheim mit. Die Veranstaltung findet im Sojus-Café „Zum goldenen Hans“ am Ernst-Reuter-Platz 14 statt und ist live zu hören bei Radio Rakete, dem Internetradio des Sojus 7, auf www.sojus7.de/radio. Luciano Pavarotti hat Weyler für die erste Ausgabe aus Leidenschaft für große Opernstimmen gewählt: „Opern-Arien sind heute für jüngere Generationen ja eher etwas Exotisches. Aber ich möchte auf diesem Weg gerne mal meinen Lieblingstenor aufleben lassen.“ Bereits in den 1990er Jahren begann Hilde Weyler im Sojus-7-Café mit dem Klassik Café. In der Corona-Pandemie musste sie damit pausieren. Jetzt soll es aber wieder regelmäßig Gespräche und Musik rund um große Opernsängerinnen und -sänger wie Maria Callas, Plácido Domingo, Agnes Baltsa oder Joan Sutherland geben. Vorübergehend im „Zum goldenen Hans“ am Ernst-Reuter-Platz 14, bald im neuen umgebauten Sojus 7 an der Kapellenstraße.