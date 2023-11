Spotify Charts in Duisburg Diese Sängerin aus NRW zieht an Apache 207 vorbei

Die Duisburger haben 2023 vor allem deutschsprachigen Rap gehört. Die beliebteste Künstlerin war die Sängerin Ayliva, die mit „Sie weiß“ gleichzeitig auch den zweitmeistgehörten Song des Jahres liefert. Deutschlandweit kommt die 25-Jährige, die in Recklinghausen aufgewachsen ist, nur auf Platz sechs. In Duisburg zieht sie unter anderem an Rapper Apache 207 und US-Star The Weeknd vorbei.