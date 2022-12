Ur-Borusse Jantschke „Ich freue mich mega auf dieses Spiel“

Mehr als 14 Jahre ist es her, dass Tony Jantschke sein Bundesligadebüt für Borussia Mönchengladbach feierte. Am 29. November 2008 kam der damals 18-Jährige beim 1:3 gegen Energie Cottbus nach der Halbzeit in die Partie. Damals saß er zunächst neben Roel Brouwers auf der Bank, während Filip Daems in der Viererkette verteidigte, Marko Marin im offensiven Mittelfeld wirbelte und Rob Friend die einzige Sturmspitze war. Sie alle wird Jantschke am Samstag wiedertreffen, wenn Borussias Profis gegen die „Legenden des Parks“ spielen.