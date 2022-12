WM-Kolumne des Ex-Bundestrainers Warum Berti Vogts gern Rainer Bonhof im Expertenrat sehen würde

Der Blick zurück auf die Weltmeisterschaft in Katar macht das deutsche Aus in der Vorrunde noch schmerzhafter. Wann ist Spanien ausgeschieden? Im Achtelfinale! Wann Japan? Auch im Achtelfinale! Wir sind nicht an den großen Fußballnationen wie Frankreich, Argentinien oder Brasilien gescheitert. Das ist noch mal eine andere Dimension. Aber so müssen wir umso mehr über das Abschneiden bei der WM nachdenken.