Architekt im Jogginganzug Warum Argentinien unter Scaloni aufblüht

Lionel Scaloni trägt fast immer Trainingsanzug, und allein das sagt schon viel über ihn aus. Ob vor dem Spiel, während des Spiels oder danach: bei der Fußball-WM in Katar sieht man den jüngsten Trainer des Turniers fast immer in Jogginghose. Der 44-Jährige ist alles andere als ein Selbstdarsteller oder Exzentriker, am Mikrofon wirkt er in der Regel sogar eher langweilig. Was möglicherweise auch daran liegt, dass er für die Rolle des Nationaltrainers von Argentinien eigentlich nie vorgesehen war. Trotzdem stehen die Argentinier mit ihm nun im großen Finale am Sonntag gegen Frankreich. Oder besser gesagt: gerade deswegen.