Borusse im WM-Halbfinale Thuram kann in Katar einen Gladbach-Fluch besiegen

In der langen Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften hat es schon einige Gladbacher Spieler gegeben, die es unter die letzten Vier schafften. Die meisten von ihnen gehörten zu der über Jahrzehnte so erfolgreichen Auswahl des DFB – doch nur wenige spielten in einem Halbfinale auch eine tragende Rolle. Bei Berti Vogts war das 1970 in Mexiko der Fall, er war aktiv dabei beim Jahrhundertspiel gegen Italien, das 3:4 nach Verlängerung verloren ging. Vier Jahre später beim Triumph im eigenen Land gab es aufgrund des geänderten Turniermodus kein Halbfinale. Und danach trat für Deutschland nur noch Oliver Neuville beim Sommermärchen 2006 als Einwechselspieler gegen Italien (0:2 nach Verlängerung) in einem Vorschlussrundenspiel in Erscheinung.