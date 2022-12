„Nach der desaströsen WM nicht verdient“ Hamann hält Flick-Verbleib als Bundestrainer für einen Fehler

Dietmar Hamann wertet die Weiterbeschäftigung von Hansi Flick als Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft als Fehler. „Mir fehlt der Glaube, wieso er in den nächsten 18 Monate das schaffen sollte, was er in den vergangenen nicht annähernd erreicht hat“, schrieb der Vize-Weltmeister von 2002 in einer Kolumne für den TV-Sender Sky. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte kurz nach dem WM-Vorrundenaus der deutschen Mannschaft betont, volles Vertrauen in Flick zu haben. Im Sommer 2024 ist Deutschland Gastgeber der Europameisterschaft.