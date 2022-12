Was bleibt, was kommt Wie die WM in Katar den Fußball verändert hat

Die haben auch in Katar gelegentlich für so etwas wie große Fußballstimmung in den Stadien gesorgt. Dass selbst beim Viertelfinal-Klassiker zwischen Frankreich und England viele Plätze frei blieben, muss jedoch nicht nur die Fraktion der Fußball-Romantiker besorgen. Die Fifa hat ihre finanziellen Ziele natürlich erreicht, aber leere Plätze lassen sich nicht mal durch den einfallsreichsten Kameraschnitt kaschieren. Sie machen sich einfach nicht gut im vermeintlich makellosen Hochglanzprodukt. Möglicherweise denkt der Weltverband sogar darüber nach. Politisch fragwürdigen Ländern mit Skepsis zu begegnen, wird weiterhin nicht der Ansatz der Fifa sein. Dass ausgerechnet Infantino dem Westen wegen der leisen Kritik an Katar Heuchelei vorwarf, ist eine bezeichnende Anekdote in diesem Spiel. In der Sache mag der Vorwurf gerechtfertigt sein, vom Thron des Fifa-Präsidenten vorgetragen zeugt er nur von bösartiger Hybris. Und wer Führungskräfte wie Infantino loswerden will, der muss die Fifa an sich ändern. Aber wer glaubt schon daran?