Bereit für „Rendezvous“ mit Messi Frankreich vor finaler Krönung

Staatspräsident Emmanuel Macron umarmte in der Kabine jeden Spieler einzeln, da starteten Frankreichs Fußballer um Superstar Kylian Mbappé schon ihre ausgelassene Halbfinal-Party. In der Lobby ihres Hotels enterten sie wenig später den Springbrunnen und tanzten jubelnd durch die Halle - das bevorstehende Traum-Finale gegen Argentinien und Lionel Messi schon im Kopf. „Er ist in brillanter Form seit Beginn des Turniers“, schwärmte Trainer Didier Deschamps über Superstar Messi, der der Équipe Tricolore am Sonntag in ihrem vierten WM-Endspiel gegenüber stehen wird.