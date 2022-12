Kader-Planung Roland Virkus arbeitet Gladbachs Vertragsstau ab

Roland Virkus ist in Gesprächen. Mithin gibt es in allen Fällen die Wasserstandsmeldung, dass es „gute Gespräche“ sind. Gleichwohl ist die Zukunft von Lars Stindl, Christoph Kramer und Yann Sommer noch offen, ihr Status ist weiterhin: Vertragsende 2023. Mit allen Dreien würde Gladbachs Manager gern verlängern, weil sie erstens zu den Leistungsträgern zählen und zweitens wichtig sind als Köpfe in der Kabine. Ein Umbruch muss dort ebenso mit Bedacht vorangetrieben werden wie auf dem Rasen.