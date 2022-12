Doch Vierer-Gruppen? Fifa will Modus der WM 2026 „neu diskutieren“

Das bisher vorgesehene Format für die Mega-WM 2026 mit 48 Teams in 16 Dreiergruppen wird laut Aussage von Fifa-Präsident Gianni Infantino weiterhin überprüft. „Wir müssen das noch einmal aufgreifen oder zumindest neu diskutieren, ob wir 16 Dreiergruppen machen oder 12 Vierergruppen, das ist sicherlich etwas, was bei den nächsten Meetings auf der Agenda stehen wird“, sagte der Chef des Fußball-Weltverbands am Freitag bei einer Pressekonferenz zum Abschluss der WM in Al-Rajjan.