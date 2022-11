Jetzt anmelden Fohlenfutter-Podcast live - Jahresrückblick mit Top-Gast

Um 19 Uhr ist Aufnahmebeginn im Café Lax Legere auf der Wallstraße 17 in Mönchengladbach. In 90 Minuten plus Nachspielzeit blicken wir zurück auf die wichtigsten, emotionalsten und überraschendsten Momente des Borussia-Jahres 2022. Zwischendurch gibt es bei einem Quiz etwas zu gewinnen. Im zweiten Teil des Podcasts empfangen Kellermann und Sorgatz einen Gast. So viel sei verraten: Er hat Geschichte geschrieben mit Borussia.