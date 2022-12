Borussias Legenden-Team nach 3:12 „Die dritte Halbzeit gewinnen wir“

Arango war eine Hauptattraktion des Legendenspiels, beim Einlaufen der Helden der jüngeren Vergangenheit wurde sein Name am lautesten gebrüllt von den Fans, untermalt von Tina Turners Song „Simply the Best“. Dass es gerade die jüngeren Profis zeitweise etwas zu ernst nahmen und sich zeigen wollten, monierte der eine oder andere Fan in den sozialen Netzwerken, vor allem in Durchgang eins war es vielleicht auch so.