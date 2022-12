Training am Donnerstag Zwei Borussen treten kürzer - Olschowsky muss sich kurz sammeln

Aus Gründen der Belastungssteuerung fehlte Neuhaus am Donnerstag. Das galt auch für Ramy Bensebaini, der Linksverteidiger wurde am Donnerstag ebenfalls geschont. Gearbeitet wurde trotzdem: So kam Neuhaus zusammen mit Stefan Lainer aus dem „Performance Center“. Der Österreicher konnte bislang noch nicht mit der Mannschaft trainieren, da ihm in der Pause eine Platte aus dem Sprunggelenk entfernt worden war. Spätestens in der kommenden Woche soll Lainer aber auf den Platz zurückkehren.